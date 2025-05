Reprodução Raissa Barbosa sofre queda grávida e vai parar na emergência em SP

A influenciadora Raissa Barbosa caiu da escada na última quarta-feira (14), em São Paulo, e precisou ser levada ao hospital. Grávida, a influenciadora relatou o acidente nas redes sociais e disse ter ficado com hematomas no braço. A ex- A Fazenda estava prestes a conhecer a maternidade onde pretende dar à luz, mas a visita acabou acontecendo de forma emergencial.

As informações foram divulgadas pela própria influenciadora em vídeos publicados no Instagram. "Hoje era dia de conhecer a maternidade onde provavelmente meu bebê vai nascer, mas o plano mudou completamente. A visita acabou acontecendo... mas na emergência", explicou.

Mais tarde, Raissa contou como tudo aconteceu. "De manhã acabei caindo da escada e, como achei que não tinha sido nada de mais, cancelei a visita e fiquei em casa de repouso. Só que quando acordei, vi meu braço roxo, fiquei muito preocupada e vim correndo pra maternidade", relatou.

A ex-vice Miss Bumbum mostrou o hematoma que ficou após a queda. “Caí por cima do braço, e protegi a barriga, o impacto foi todo no braço”, escreveu. Apesar do susto, Raissa informou que tanto ela quanto o bebê estão bem. “Graças a Deus, aparentemente está tudo bem comigo e com o bebê, mas agora preciso ficar em observação por segurança.”

Influenciadora já foi alvo de ataques durante a gestação

Raissa recebeu alta após algumas horas de observação e seguirá o restante da recuperação em casa. A equipe médica orientou repouso absoluto nos próximos dias para garantir a estabilidade da gravidez.

Em janeiro, a influenciadora viralizou ao fazer um chá revelação sozinha, durante a madrugada, em uma live no TikTok . Na transmissão, descobriu que espera um menino. Raissa já é mãe de Felipe, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Na época, ela revelou que o genitor do bebê a abandonou ainda no início da gravidez. “Me tiraram a chance de compartilhar essa novidade no meu tempo, do meu jeito, nas minhas redes”, desabafou, ao comentar os ataques que sofreu online.

A influenciadora também respondeu críticas sobre a maternidade solo. “Li ataques cruéis, como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu não fosse adulta, como se não tivesse responsabilidade suficiente para ser mãe”, declarou.