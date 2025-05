Reprodução Atual de Belo exibe jantar romântico após fala de Gracyanne no SBT

A influenciadora Rayane Figliuzzi publicou nas redes sociais que sairia para jantar com Belo, nesta segunda-feira (12), poucas horas depois de Gracyanne Barbosa declarar no Fofocalizando que ainda ama o cantor e quer reatar o relacionamento. O post repercutiu entre seguidores, que comentaram a situação do triângulo amoroso.

Na conversa, a influenciadora fitness admitiu que deseja voltar com o pagodeiro. "Quero", respondeu após insistência de Leo Dias.

Rayane compartilhou um vídeo no qual aparece pronta para o encontro. "Oi, amigas. Escolhi esse pretinho nada básico pra poder jantar com o boy", escreveu, usando um vestido justo, sandália de salto preta e acessórios dourados.

Nos comentários, internautas dividiram opiniões. Alguns elogiaram o look da influenciadora, enquanto outros citaram Gracyanne. “A ex tá pedindo ele de volta”, escreveu um seguidor. “Ela namora sozinha”, opinou outro.

Críticas ao comportamento de Belo também surgiram. “Por que Belo não assumiu o namoro e ainda não se divorciou?”, questionou uma usuária. Outro comentário apontou tentativa de Rayane de se manter em evidência: “Pra não ficar por baixo, faz um trend dizendo que vai sair com o boy”.

No Fofocalizando , Gracyanne reconheceu erros no casamento e admitiu comportamento tóxico. “Eu respeito ele estar em outro relacionamento. Mas se você me perguntar se eu ainda o amo, eu amo”, disse. Após insistência, confirmou que deseja reatar.

O relacionamento entre Belo e Gracyanne terminou antes da influenciadora entrar no BBB 25 . Após o reality, os dois se reencontraram ao vivo no Domingão com Huck , onde o cantor chegou a se apresentar para ela, o que reacendeu rumores de reconciliação.