Ludmilla e Bruna Gonçalves em anúncio feito neste sábado (09)

O Dia das Mães de 2025 será ainda mais especial para algumas celebridades brasileiras que viverão a data pela primeira vez com seus bebês nos braços ou ainda na barriga.

Entre nascimentos recentes e gestações anunciadas, es sas mulheres estão descobrindo a maternidade em suas diferentes fases. Confira quem vai celebrar o primeiro Dia das Mães neste ano:

Manu Gavassi

Manu Gavassi publica primeira foto da filha

Cantora, atriz e ex-BBB, Manu Gavassi deu as boas-vindas à sua primeira filha, Nara, no dia 3 de abril, na maternidade Pró-Matre, em São Paulo.

A bebê é fruto do relacionamento com o modelo Jullio Reis. Discreta nas redes sociais, Manu só revelou o nome da pequena algum tempo após o parto.

Lorena Maria

MC Daniel e Lorena Maria com o filho, Rás





A empresária Lorena Maria também estreou na maternidade em fevereiro deste ano. Ao lado do funkeiro MC Daniel, ela celebrou a chegada do primeiro filho do casal, Rás, na madrugada do dia 18, na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

Apesar de tentar um parto normal, a chegada do bebê aconteceu por meio de cesárea.

Lucy Ramos

Lucy Ramos compartilha vídeo emocionante do parto de Kyara



A atriz Lucy Ramos deu à luz Kyara no dia 4 de abril. A pequena nasceu em São Paulo, também na maternidade Pró-Matre, e é fruto do longo relacionamento da artista com o ator e diretor Thiago Luciano, com quem está casada há 18 anos.

Lucy compartilhou a novidade nas redes sociais e agradeceu pelo parto tranquilo.

Tati Machado

Após anúncio de gravidez, Tati Machado exibe barriguinha em foto na web



Quem ainda está à espera do bebê é a apresentadora Tati Machado. Em dezembro de 2024, ela revelou durante o programa Mais Você que estava grávida de quatro meses.

O menino vai se chamar Rael e é fruto do casamento de 13 anos com o cineasta Bruno Monteiro.

Jade Magalhães

Jade Magalhães celebra aniversário de Luan Santana com homenagem



O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães se tornaram pais em dezembro de 2024. A filha do casal, Serena Magalhães Santana, nasceu no dia 28, em São Paulo, pesando 3,2 kg.

O momento foi celebrado nas redes sociais com muito carinho pelos dois.

Dani Calabresa

Dani Calabresa



A humorista Dani Calabresa anunciou sua primeira gravidez em janeiro deste ano. Ela e o marido, o publicitário Richard Nuerman, estão na expectativa pela chegada do primeiro filho.

O casal ainda não revelou o sexo do bebê.

Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda com Clara



O casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda teve um Natal inesquecível. A filha deles, Clara, nasceu nas primeiras horas do dia 25 de dezembro de 2024, no Hospital Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo.

Foi o primeiro bebê da influenciadora, que comemorou o presente natalino nas redes sociais.

Duda Reis

Duda Reis mostra rosto da filha Aurora pela primeira vez



A atriz e influenciadora Duda Reis também se tornou mãe recentemente. Aurora, sua primeira filha com o cabeleireiro Du Nunes, nasceu no dia 2 de janeiro deste ano.

Casados desde novembro de 2023, o casal celebrou a chegada da menina com emoção.

Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves



Brunna Gonçalves, casada com a cantora Ludmilla desde 2019, está à espera do primeiro bebê do casal. O anúncio da gravidez foi feito de forma emocionante durante um show da turnê Numanice 3, em novembro de 2024, e rapidamente tomou conta das redes sociais.