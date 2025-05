Instagram/Reprodução Mari Gonzalez comemora compra de apartamento

A influenciadora Mari Gonzalez está vivendo um momento de renovação pessoal e profissional. Nesta quinta-feira (8), ela compartilhou com os seguidores uma conquista importante: a compra de seu novo apartamento no Rio de Janeiro.

"Tenho uma novidade para vocês, agora tenho meu apartamento no Rio. Estamos em obra! Vocês acreditam? Começou a obra no início de abril e eu me mudo esse mês ainda, ainda bem que estou com um time super competente, vai dar certo. Estou muito feliz com essa conquista, muito animada e doida também, porque é muita coisa acontecendo", contou Mari.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a ex-BBB mostrou detalhes do imóvel, que passa por reformas. A gravação exibe uma sala espaçosa e uma sacada com vista privilegiada da cidade.

Além do novo endereço na capital fluminense, Mari ainda toca a construção de uma mansão em São Paulo, projeto iniciado quando ainda era noiva de Jonas Sulzbach.

Mesmo após o término do relacionamento, anunciado em outubro de 2023, as obras seguem em andamento. Atualmente, Mari está namorando o cantor Pipo Marques.