Reprodução: Instagram/@belagil Bela Gil

Bela Gil utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (7), para publicar fotos provocantes. "Sentindo muito (bem)", escreveu ela na postagem. No registro, a irmã de Preta Gil aparece inicialmente com um clique na direção do rosto.

Além disso, em outro momento do conteúdo, a artista ousa ao posar nua. Nos comentários, os internautas repercutiram o álbum. "Belíssima", aclamou uma usuária. "Ela está ousada!", afirmou uma segunda.

Registro confundiu internautas

Alguns perfis se assustaram com a primeira foto, pois a filha de Gilberto Gil aparece com uma lágrima no rosto. "Está bem? Mas e essa lágrima?", perguntou uma seguidora. "Amor que transborda (ascendente em peixes gritando)", devolveu Bela.

"Tive um susto repentino ao ver sua lágrima", se impressionou uma outra. Atualmente, Gil divide o comando do Saia Justa com outras três apresentadoras: Erika Januza, Eliana e Tati Machado.

Na atração, as artistas comentam diversas temáticas do universo feminino com base em suas próprias vivências.