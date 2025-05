Reprodução X, antigo Twitter - AmilcarMB68 Jabari Johnson

Um vídeo do assassinato de Jabari Johnson, popularmente conhecido nas plataformas de interação virtual como Baba Skeng, tem viralizado nos últimos dias. O crime ocorreu em Saint Andrew, na Jamaica. enquanto o jovem de 25 anos gravava uma transmissão ao vivo no TikTok.

Na ocasião, o musicista estava acompanhado de um amigo, que também é famoso por produzir conteúdos para esta rede social. A live, que se espalhou na web, exibe o exato momento em que um homem encapuzado atira no artista.





O assassino teria fugido a pé e não foi encontrado até então. As autoridades jamaicanas estão investigando o caso para identificar a identidade do autor do crime, além de apurar as possíveis motivações para o assassinato. O assassinato aconteceu no dia 28 de abril.

Assista:





Quem é ele?

Jabari Johnson é filho do célebre cantor de reggae Jah Mason, que coleciona hits na indústria fonográfica. O jovem de 25 anos ganhou destaque ao produzir conteúdos humorísticos e de dancinhas. Além disso, estava seguindo os passos do patriarca e se destacando na cena do reggae.