Instagram/@erthalera Ex-ator da Globo tem carro de bebidas roubado no Rio

O ator Daniel Erthal, de 43 anos, conhecido por seus trabalhos na televisão, especialmente na novela Malhação, usou as redes sociais para relatar o furto do carrinho de bebidas com o qual vinha sustentando seu negócio nos últimos meses.

O equipamento, segundo ele, foi levado enquanto estava estacionado em frente ao bar de sua propriedade, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Estamos vivendo tempos sombrios no que diz respeito à segurança no Rio. Ninguém aqui pode ter nada”, desabafou Erthal em um vídeo publicado no Instagram na noite desta segunda-feira (5).

O ator explicou que o carrinho era parte essencial do funcionamento do seu bar e que, por falta de garagem, o deixava na calçada durante a noite. “Cheguei para trabalhar e não encontrei o meu carrinho de bebidas. É a extensão do meu bar, faz parte do meu plano de negócio. Vocês sabem que, há um ano e meio, me sustento com esse carrinho. O meu único bem. Como eu estava sem garagem, ele ficou exposto por duas semanas, e agora não está mais”, a firmou.

Erthal, que se reinventou como empreendedor após a carreira na TV, mantém um pequeno comércio voltado para bebidas e coquetéis artesanais. Até o momento, o carrinho não foi localizado, e o ator não informou se registrou boletim de ocorrência.