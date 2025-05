Reprodução/Internet Denilson relembra recepção “ríspida” da família Camargo

O apresentador Denilson relembrou o início da relação com Luciele Di Camargo e contou que a entrada na família da esposa foi marcada por desconfiança. A declaração foi feita ao jornal O Globo , nesta segunda-feira (6), quando o ex-jogador celebrou 15 anos de casamento com a irmã de Zezé Di Camargo e Luciano.

A entrevista revelou detalhes da aproximação com a família Camargo. “Zezé eu já conhecia porque ele torce para o São Paulo, mas quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã”, disse Denilson.

O ex-jogador explicou que deixou de ser tratado como celebridade. “Eles começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela.”

Segundo Denilson, a resistência inicial deu lugar a um vínculo baseado em confiança. “Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela. Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver.”

O comentarista contou que os valores em comum ajudaram a fortalecer o laço. “Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente.”

Durante a conversa, Denilson também ironizou a descrença sobre o relacionamento. “As casas de apostas se ferraram porque diziam que não ia durar seis meses, um ano. Já vou completar 15 anos de casado, completamente apaixonado por ela.”

O casal se prepara para comemorar a data de forma especial. “Provavelmente devemos ir para Alagoas, para comemorarmos eu e ela. Foi um presente que Deus me deu essa relação.”

Denilson ainda destacou que Luciele foi uma surpresa em sua trajetória amorosa. “A Luciele nunca foi o perfil das mulheres com quem eu acabei me relacionando ao longo da minha vida”, afirmou.