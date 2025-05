Instagram Supergrass anuncia show único no Brasil em 31 de agosto em SP

A banda britânica Supergrass faz show único no Brasil no dia 31 de agosto, domingo, no Terra SP, em São Paulo. O grupo comemora os 30 anos do disco de estreia I Should Coco , de 1995. Os ingressos já estão à venda no site da Ingresse, com opções nos setores Pista e Mezanino.

A apresentação foi anunciada pela produtora Balaclava, responsável por trazer a banda ao país. O show celebra a trajetória do grupo, um dos nomes mais influentes da cena britânica dos anos 90 e 2000, e inclui a execução completa do álbum I Should Coco, além de outros sucessos da carreira.

Supergrass surgiu em 1993 na cidade de Oxford, formado por Gaz Coombes, Mick Quinn e Danny Goffey. O tecladista Rob Coombes se juntou oficialmente ao grupo em 2002. Com sete álbuns de estúdio, a banda é conhecida pelo estilo energético e letras irreverentes.

O disco I Should Coco foi um marco na estreia do Supergrass. O trabalho atingiu status de platina no Reino Unido e revelou faixas que marcaram época, como “ Alright ”, “ Caught by the Fuzz ”, “ I’d Like to Know ”, “ Mansize Rooster ” e “ Lose It ”.





Após um período separados, os integrantes retomaram as atividades nos últimos anos com shows comemorativos. Ingressos estão disponíveis em ingresse.com/supergrass-sp.