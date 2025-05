Foto: Fábio Rocha/ Globo | Instagram @mariabethaniaoficial Maria Bethânia faz apelo após enchente em Santo Amaro

Maria Bethânia, de 78 anos, usou as redes sociais no último domingo (4) para compartilhar um vídeo no qual surgia fazendo um apelo após as fortes chuvas que causaram uma enchente em Santo Amaro, na Bahia. A artista nasceu lá e se compadeceu com o desfio enfrentado pelos conterrâneos.

"Mais uma vez as águas magoadas do rio Subaé, na minha cidade, Santo Amaro da Purificação, tomam grande parte da cidade e sua margem. Toda indiferença e maus tratos que causaram ao rio retornam com força e violência, tomando o Mercado Municipal, as casas ribeirinhas, e a gente de toda a cidade que assustada pede ajuda", inicia.





"Como ajudar a compreender que as águas são vivas, e donas de seus leitos, assim como o céu é dono das estrelas. Apagá-las? Não. O homem segue fingindo não enxergar a verdade e a força da natureza, e se assusta quando ela respira, se ergue, cintila, e retoma o que lhe pertence.

Espero que a classe política, eleita por meus conterrâneos, se sensibilize e procure ajudar os que perderam tudo", acrescenta.

Ela ainda frisou que fez seu título de eleitora no Rio de Janeiro e que por isso não opinaria sobre a política da cidade natal. "Eu fiz 18 anos já morando no Rio de Janeiro, portanto meu título de eleitor é carioca. Orientada por meu pai, me recolho e não opino politicamente sobre a cidade que amo". explica.

"Se alguma ajuda chegar por parte dos governantes da Bahia e do Brasil, que seja verdadeiramente empregada a favor do povo ribeirinho, e os sagrados lugares, como o Mercado Municipal, espaço hoje onde se vive o Bembé, festividade religiosa negra da maior importância para a cidade e seus filhos. Nossa Senhora da Purificação, nossa padroeira, proteja seus filhos com seu amor de mãe. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dourada, rainha, senhora", finaliza.

Assista:





O que aconteceu?

Conhecido omo um cruzamento no município, o rio Subaé começou a transbordar no último sábado (3). Várias famílias foram afetadas e, pelo menos, 80 ficaram desabrigadas. Mais de 180mm de chuva foram registrados em menos de 24h. Além das casas, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde foram prejudicados. Ruas ficaram intransitáveis devido ao alagamento.