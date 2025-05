Reprodução: Instagram/@portaldiaadia Rodrigo Cruz

O influenciador Rodrigo Cruz viralizou nas redes sociais após ter publicado um vídeo com comentários xenofóbicos em relação à população de Manaus. Ao chegar no local, o criador de conteúdo afirmou que todos teriam "cara de índio e cara redonda".

Ele ainda reforçou estereótipos a respeito dos moradores: "Eu fico com medo de eles atacarem fechas", afirmou o baiano. "O meio de transporte deles aqui é barco. Aqui é só mato. Para lá, é só floresta", disse ao mostrar partes arborizadas do lugar.

Após críticas pela fala preconceituosa, Cruz se pronunciou: "Eu, que sou baiano e negro, desde minha infância sei o que é xenofobia e preconceito e não porque "ouvi falar", mas porque vivi diariamente - e basta ver os comentários nas postagens sobre o vídeo, o quanto a minha cor, meus traços e minha origem foram atacados com desprezo", iniciou.

Ao longo do relato, Rodrigo falou de sua história e argumentou que "jamais teve a intenção de agir com preconceito ou discriminação com a cultura e o povo Manauara". Em outra parte do depoimento, ele se defendeu. "Eu estava deslumbrado com tantas possibilidades, com tanta riqueza cultural que não escolhi bem as palavras". "É isso, tropa! Desculpe. Vamos em frente", concluiu.

Veja abaixo o vídeo que viralizou e o pronunciamento na íntegra do influenciador: