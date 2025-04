Instagram Diogo Melim e Nanda Caroll oficializam casamento com festa de três dias

O cantor Diogo Melim oficializou a relação com Nanda Caroll e celebram o casamento com uma festa de três dias em Tiradentes, Minas Gerais. A novidade foi revelada nesta terça-feira (29) pela mãe do cantor, Giselle Melim, que compartilhou nas redes sociais uma foto dos noivos vestindo branco e exibindo as alianças.

Na publicação, publicação trouxe uma mensagem carinhosa para o casal. "Enfim… casados! Que a alegria transborde! Que o amor seja infinito e que dure para sempre! Amo muito vocês e acredito muito, de verdade, nesta parceria, neste amor, nesta união de dois seres humanos lindos, puros e apaixonados pela vida e pela alegria de viver! @nandacaroll, ganhei uma filha, e agora tenho seis", escreveu Giselle. "Agora, sim. Nanda Melim", respondeu a influenciadora.

Casamento com três dias de festa

A celebração começa em 27 de maio com um jantar íntimo para a família, padrinhos e madrinhas. No dia seguinte, a cerimônia oficial acontece para cerca de 200 convidados. O encerramento, no dia 29, será marcado por um café da manhã exclusivo para aproximadamente 30 pessoas que se hospedarão com os noivos.

O vestido de Nanda Caroll foi assinado por uma equipe de estilistas e será batizado com o nome da influenciadora. O modelo, avaliado em R$ 30 mil, estará disponível para aluguel. "A ideia sempre foi criar algo que tivesse a ver comigo, com a minha personalidade. Queria um vestido que tivesse presença, mas que ao mesmo tempo fosse leve, fluido e com detalhes que fizessem sentido", explicou.

O modelo sereia tem corte estruturado, renda chantilly francesa e bordados feitos à mão. A peça conta com mais de 1.300 pérolas e cristais Swarovski, além de uma cauda longa e um véu com flores 3D aplicadas manualmente.

Diogo e Nanda começaram a namorar em 2020 e ficaram noivos em novembro de 2024, durante uma viagem ao Japão.