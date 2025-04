Reprodução/Instagram CA7RIEL & Paco Amoroso





Após conquistarem o público desta edição do Lollapalooza Brasil, CA7RIEL & Paco Amoroso confirmaram nesta terça-feira (29) a volta ao país com a turnê internacional Papot a.

A dupla argentina desembarca no país em duas apresentações: no dia 17 de setembro na Audio, em São Paulo, e no dia 18 de setembro no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

O show faz parte de uma nova edição da Mango Sessions, que também já recebeu em edições anteriores Ben Harper e Bonobo.

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (2) no site da Eventim a apartir do meio dia.









Catriel Guerreiro e Ulises Guerriero são amigos de infância e em 2018 se tornaram parceiros musicais, após o lançamento do single “Piola”. De lá para cá, conquistaram os palcos com uma estética ousada, performances explosivas e uma sonoridade que desafia classificações.

Aclamados pelo seu disco de estreia – BAÑO MARÍA (2024) – e pelo recente EP que foi responsável por levá-los aos palcos do Lollapalooza Brasil (PAPOTA), CA7RIEL & Paco Amoroso atingem patamares artísticos cada vez mais elevados. Celebrando sempre a liberdade criativa e a maturidade musical do duo, suas apresentações são fervorosas e hipnotizantes.