O influenciador Samuel Sant'anna, o Gato Preto, de 31 anos, registrou a filha recém-nascida de Bia Miranda, de 21 anos, como sua herdeira legal. O reconhecimento foi feito nesta terça-feira (29), em um cartório do Rio de Janeiro. A bebê, chamada Maysha, nasceu no último dia 23 e já está em casa com a mãe.

Segundo a informação da revista Quem, o influenciador digital compareceu ao cartório durante a tarde e oficializou o registro da criança.

Antes disso, Gato Preto havia negado ser o pai da menina. Ele não acompanhou Bia no parto e chegou a publicar vídeos com outras mulheres durante o período de internação da ex-A Fazenda. A atitude causou polêmica nas redes sociais.

Dias depois, o influenciador se retratou publicamente. "Eu estava sob efeito de entorpecentes", afirmou. Após o pedido de desculpas, conseguiu retomar o contato com Bia Miranda e obteve a chance de assumir a paternidade da criança.