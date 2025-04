Reprodução: Instagram/@hariany Hariany

Hariany Almeida utilizou as redes sociais, no último domingo (27), para publicar fotos de biquíni. A influenciadora apostou em um modelito marrom com laranja e ganhou elogios dos internautas.

“A paz que eu precisava”, escreveu a jovem na legenda. Nos comentários, amigos e seguidores a enalteceram pelos registros. “Belíssima”, aclamou Larissa Tomásia. "Musa", acrescentou um usuário. "Perfeita", disse um segundo.

"Eita, linda. Tenha uma ótima noite e um semana espetacular, amore", afirmou um terceiro. "O pós da mulher depois de um relacionamento de dar orgulho, né", defendeu uma quarta ao falar do fim do relacionamento com Matheus Vargas. "Isso que é beleza", complementou um quinto.

"Uma princesa que fugiu da Disney", opinou um sexto. "Lindíssima, gatíssima, maravilhosa e minha super diva! Mulherão", se declarou um sétimo. Em 2019, Almeida se tornou nacionalmente conhecida por participar do BBB 19. Após o reality global, Hariany também fez parte do elenco da atração rival, A Fazenda.

Veja: