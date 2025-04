Reprodução/Instagram Grávida, Shantal recorda violência obstétrica: 'Não vou permitir'

A influenciadora digital Shantal Verdelho, de 35 anos, revelou na última sexta-feira (25) que pretende buscar avaliação médica para investigar sinais de neurodivergência. A influencer usou o Instagram para listar sintomas atípicos percebidos no comportamento e afirmou que não sente vergonha de abordar o tema.

Shantal destacou que a intenção é entender melhor as características pessoais, e não alterar a rotina. "Seria mais para justificar aos outros alguns comportamentos do que para tentar mudar algo para mim", escreveu.

Entre os sinais relatados, Shantal citou dificuldade em demonstrar afeto físico e verbal, hiperfoco em idiomas, fala direta e sem filtro, hipersensibilidade física e sensorial, além de comportamentos repetitivos como passar a língua nos dentes.

A influencer detalhou que sente desconforto com roupas apertadas, barulhos altos e ambientes agitados. "Só me sinto bem com roupas confortáveis" e "não suporto barulho alto e não consigo ficar em lugares barulhentos", descreveu na postagem.

Outros pontos mencionados foram o hábito de dormir com as mãos dobradas, a necessidade de sentar com as pernas para o alto e a dificuldade para expressar emoções. "Não dou risada e nem choro de nada", afirmou, lembrando que chorou apenas ao ouvir música clássica.

Shantal também comentou sobre a intensa percepção corporal. "Sinto muito meu corpo, sinto até meu DIU", escreveu. A influencer afirmou que convive bem com essas características e que a busca por diagnóstico é mais uma forma de autoconhecimento. Veja a lista de sinais citados: