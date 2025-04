Instagram/Reprodução Mini celebridades: filhos de famosos que estão conquistando a web

Com carisma de sobra, looks estilosos e uma rotina cheia de fofura, os filhos de celebridades estão roubando a cena nas redes sociais. Mesmo antes de aprenderem a falar direito, muitos deles já acumulam milhões de curtidas e visualizações, encantando fãs que acompanham cada passo de suas vidas.

De Liz, filha de Léo Santana e Lore Improta, às filhas de Virginia Fonseca com Zé Felipe, passando por Zoe, filha de Sabrina Sato, e até Cecília, fruto do relacionamento de Karoline Lima e Éder Militão, essa nova geração já nasceu pronta para os holofotes.

Na era dos vídeos curtos e stories diários, esses pequenos se tornaram protagonistas de uma nova fase da cultura, mostrando que a fama, às vezes, é mesmo hereditária.



Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Filhos de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, o trio mais famoso da internet não decepciona. Maria Alice, a primogênita, tem amor por fantasias e encanta os seguidores com sua doçura, religiosidade e a conexão com o tio-avô Leandro, irmão do cantor Leonardo.

Já Maria Flor, carinhosamente chamada por ela mesma de “Flô Flô biruta”, se tornou uma verdadeira sensação. Com apenas dois anos, já conquistou uma legião de fãs, muitos dos quais confessam seguir Virgínia apenas para acompanhar suas travessuras e tiradas espontâneas.

Com expressões inconfundíveis e frases encantadoras, a pequena encanta pessoas de todas as idades e vive viralizando em vídeos compartilhados por familiares e amigos.

O recém-chegado José Leonardo completou o trio com chave de ouro, intensificando o encanto e carisma que a família transmite nas redes.

Liz

Filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz é uma verdadeira estrela mirim. Sempre que aparece dançando ou encenando cenas do dia a dia, seus seguidores não resistem e se derretem. Com uma espontaneidade encantadora e muita expressão, ela já demonstra, desde cedo, que herdou o talento e a presença de palco dos pais.

Nas redes sociais, Liz vem conquistando o público, especialmente ao protagonizar uma versão divertida de uma das cenas mais marcantes da novela Avenida Brasil.

Na encenação, a pequena Liz interpreta a icônica vilã Carminha, personagem imortalizada por Adriana Esteves na trama d a TV Globo. A cena escolhida é aquela em que Carminha, contrariada, precisa levantar cedo para preparar o café da manhã para a rival Nina.

Zoe

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe já é uma veterana entre os queridinhos da web. Carismática e cheia de personalidade, ela adora se maquiar, criar fantasias, brincar com seus pets e participar das postagens da mãe, sempre com tiradas engraçadas.

Em uma viagem de Sabrina Sato e Nicolas Prattes aos Estados Unidos, Zoe, com apenas 6 anos, roubou completamente a cena. A pequena encantou os seguidores ao aparecer em um vídeo conversando com naturalidade em inglês com uma recepcionista do hotel onde estavam hospedados.

Lua





Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua possui um olhar atento e expressões que conquistam todos ao redor. Em vídeos com os pais, ela já protagonizou cenas hilárias que rapidamente viralizaram.

Com apenas 1 ano, Lua já tinha uma conta bancária com mais de R$ 1 milhão, fruto de sua participação em publicidades. Apesar do sucesso nas parcerias comerciais, Viih Tube garante que não coloca a filha em risco, sempre analisando cuidadosamente as marcas e garantindo que nenhuma delas afete a imagem de Lua de forma negativa.

Cecília





Filha de Karoline Lima e Éder Militão, Cecília esbanja estilo e personalidade. Sua fofura ao pronunciar algumas palavras difíceis do seu jeitinho encantador conquista a todos.

Além dos looks impecáveis, ela chama atenção pela espontaneidade e pelos vídeos divertidos que faz com a mãe. Cecília adora passar maquiagem, seja em si mesma ou nos outros, mostrando sua veia criativa e divertida desde cedo.

Clara Maria

Tal mãe, tal filha! Filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, Clara Maria, mesmo sem um perfil próprio nas redes sociais, brilha sempre que aparece nas postagens dos pais. Espontânea, engraçada e cheia de expressividade, a pequena viraliza com suas frases inesperadas, mostrando que herdou o timing cômico da mãe.

Além disso, Tatá adora brincar com a inteligência da filha: “E hoje em dia, ela faz meu imposto de renda” , escreveu Tata, em tom de brincadeira.

Jake

Filho de Sammy Sampaio e Pyong Lee, Jake é um menino observador, calmo e repleto de doçura. Nas redes sociais, ele já acumula mais de 4,4 milhões de seguidores, encantando a todos com o amor e a conexão que tem com a mamãe.

Pyong também compartilha momentos do desenvolvimento do filho em vídeos sensíveis e educativos, destacando a curiosidade e inteligência de Jake.

Cris

Filho de Bianca Andrade (Boca Rosa) e Fred, Cris cresce em um ambiente cercado de estímulos criativos, com os pais influenciadores compartilhando seu dia a dia nas redes sociais.

Ele aparece em vídeos de bastidores, viagens e brincadeiras, sempre com muito bom humor e alegria. Comunicativo e sorridente, o pequeno já conquistou o carinho do público.

O relacionamento de Fred Bruno e Bianca Andrade, durou de setembro de 2020 a abril de 2022. Apesar da separação, os dois mantêm uma boa convivência e se revezam nos cuidados com Cris, que nasceu em julho de 2021.

Recentemente, o casal viajou junto para a Flórida, nos Estados Unidos, para levar Cris, de 3 anos, à Disney.

Titi, Bless e Zyan





Os irmãos Gagliasso-Ewbank são pura simpatia e estilo. Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, apaixonada por moda, sempre surpreende com seus looks impecáveis.

Bless, com energia de sobra, adora estar em contato com a natureza e se encanta com o mundo ao seu redor.

Zyan, o caçula, é falante, expressivo e adora distribuir sorrisos. Juntos, eles roubam a cena sempre que aparecem nos perfis dos pais.