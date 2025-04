TV Globo Fátima Bernardes se emociona com surpresa de Marcos Mion no Caldeirão

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes se emocionou durante participação no Caldeirão do Mion , exibido no sábado (26), ao relembrar momentos marcantes da carreira. A jornalista chorou ao assistir a uma homenagem preparada por Marcos Mion como parte das celebrações pelos 60 anos da Globo. A surpresa contou com depoimento especial da jornalista Alice Maria.

O programa relembrou a trajetória de Fátima no jornalismo. Ao lado de Mion, ela ainda refez a primeira escalada que realizou no Jornal Nacional , revivendo o início da carreira na bancada mais tradicional do país.

Durante a homenagem, Fátima destacou a importância da orientação de Alice Maria no começo da carreira. “A Alice era diretora de jornalismo, era a pessoa que, logo no início da minha carreira, falou assim: 'o futuro do jornalismo é o profissional multifunção. Então não se acomode no conforto do estúdio, continue nas reportagens, aprenda a editar.' E eu segui isso", afirmou.

A jornalista também completou: "Alice, espero que você tenha ficado muito orgulhosa. Talvez isso tenha gerado em mim essa inquietude, essa vontade de estar sempre fazendo uma coisa nova, diferente." O depoimento emocionou a plateia e o público em casa.

Além da homenagem a Fátima, Marcos Mion também recriou a bancada de Jô Soares no programa. Em clima de nostalgia, Mion entrevistou André de Biase e Kadu Moliterno, relembrando os personagens Juba e Lula, do seriado Armação Ilimitada , sucesso dos anos 1980.