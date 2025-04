Reprodução TV Globo | Instagram Carlinhos Brown lamenta morte de Karen Silva

Uma das participantes mais conhecidas do "The Voice Kids", Karen Silva, de 17 anos, morreu, vítima de um AVC hemorrágico, na última quinta-feira (24). A musicista estava internada no Hospital São João Batista. A instituição hospitalar fica situada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Carlinhos Brown, antigo técnico do programa de competição musical infantil, usou as redes sociais para prestar pêsames aos amigos e familiares da jovem, que foi alçada ao estrelato após participar da edição de 2020 da versão infantil do reality "Essa manhã, fomos todos pegos de surpresa pela partida repentina de Karen Silva", começou.





"Passou pelos palcos do 'The Voice', fez parte dos nossos times e deixará lembranças de extrema importância para todos nós. Karen Silva brilhou em nosso programa e na vida — sempre com muita alegria e disposta a aprender mais na música. Hoje, com sentimentos e pêsames aos seus familiares, nos despedimos desta potente pessoa", acrescentou.

"O que nos resta é a esperança no sagrado. Não sabemos os desígnios de Deus e a forma como Ele atua sobre as almas. Acredito plenamente que ela é uma escolhida para reafirmar em nós o desejo de vitória. Que Deus abençoe seu espírito e o coloque em um bom lugar", concluiu no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ele acumula mais de 2,1 milhões de seguidores.