Reprodução/TikTok Vídeo com Papa Francisco e Jesus criado por IA emociona na web

Um vídeo gerado por inteligência artificial viralizou nas redes sociais ao mostrar um encontro entre Papa Francisco e Jesus Cristo. A publicação no TikTok ultrapassou 14 milhão de visualizações nesta semana e emocionou usuários. A repercussão aumentou após a morte do pontífice, ocorrida na segunda-feira (22), por AVC e insuficiência cardíaca.

A simulação ganhou força no perfil @tonight.with.ai, que compartilhou a produção com cenas criadas por IA. O conteúdo mostra momentos simbólicos entre Francisco e Jesus, incluindo milagres, abraços e até um brinde com vinho. Usuários reagiram com mensagens de comoção. “Me emocionei, deu um conforto para o meu coração esse vídeo”, escreveu um seguidor.

Na cena mais comentada, os dois transformam água em vinho, em referência ao milagre de Caná, descrito na Bíblia. Depois, voam pelo céu e tiram selfies juntos. A simulação também insere Maria em um templo celestial.

O áudio escolhido foi “Knockin' on Heaven's Door”, de Bob Dylan, música lançada em 1973 para o filme Pat Garrett & Billy the Kid.





O vídeo criado por IA com figuras religiosas provocou reações variadas. Alguns seguidores destacaram a beleza da representação, enquanto outros refletiram sobre o uso da tecnologia para lidar com o luto. “Mesmo sendo fictício, me trouxe paz”, disse um comentário.

O conteúdo foi publicado dois dias após o início do velório de Francisco, que segue na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A despedida se encerra no sábado (26), com funeral marcado no mesmo local.

Fiéis têm comparecido em peso ao velório. Na terça-feira (23), uma procissão silenciosa levou o caixão da Casa Santa Marta até a basílica. Milhares de pessoas enfrentaram longas filas para prestar homenagens.