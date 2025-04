Reprodução "Hoje é um dia triste porque uma lenda morreu", disse a moça.





A modelo brasileira que recebeu uma curtida do perfil do Papa Francisco lamentou a morte do pontífice, que faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Em 2020, Natalia Garibotto motivou a polêmica interação em uma foto sensual.





"Papa Francisco, você é um papa lendário. Descanse em paz", publicou a influenciadora, filha de mãe brasileira e pai argentino e moradora dos EUA. Ela namora o jogador de basquete Malik Beasley e tem 2,5 milhões de seguidores.

Ao Page Not Found, Garibotto destacou a atuação de Francisco: "Mostrou ao mundo um lado diferente, que ele também era humano. Hoje, muitas pessoas estão me enviando mensagens em todas as redes sociais, estamos todos tristes".

Ela também celebrou o impacto da suposta interação com Francisco nas redes sociais em sua carreira: "Ele me ajudou a crescer no mundo inteiro. Ele ajudou bastante para que a minha carreira crescesse nas redes e eu me conectasse com outras partes do mundo".



O Papa Francisco curtiu a foto sensual da modelo?

Para o Vaticano, a resposta é bem clara: não. Em 2020, a interação do perfil do pontífice viralizou e virou polêmica em todo o mundo. A imagem em questão mostrava a modelo com fantasia erótica de colegial para divulgar seu site +18.

Rapidamente, a Igreja Católica abriu uma investigação para apurar o caso. Ao The Guardian , as autoridades religiosas excluíram a possibilidade de curtida ter sido de alguém da Santa Sé, e pediu explicações ao Instagram. A hipótese era de que a conta teria sido hackeada.

Papa Francisco não usa e-mails, nem celular e nem rede sociais.





Segundo o Catholic News Agency ( CNA), outra suposição levantada era de que um dos funcionários, imaginando usar sua conta pessoal, tenha curtido a foto da brasileira pelo perfil oficial do Papa, que era administrada por várias pessoas.

Na época, Natalia se divertiu com a interação: "Minha mãe pode odiar as minhas fotos com o bumbum de fora, mas o papa deu dois cliques [movimento para curtir]", disse ao portal Barstool Sports .