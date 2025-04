Instagram Rodrigo Constantino fará transplante de medula após diagnóstico de câncer

O ex-apresentador Rodrigo Constantino, 48 anos, aguarda um transplante de medula óssea enquanto segue tratamento contra um câncer raro. O jornalista está internado na Flórida, nos Estados Unidos, e enfrenta sessões de quimioterapia desde o início do ano.

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles , que teve acesso às redes sociais do comunicador. Os perfis estão indisponíveis no Brasil após decisão judicial. Constantino relatou atualizações sobre o estado de saúde e compartilhou reflexões religiosas com seguidores.

O jornalista revelou o diagnóstico em janeiro. Exames identificaram um linfoma raro e agressivo no pescoço, considerado de difícil tratamento. "Infelizmente, o resultado da biópsia não foi dos melhores. Eu tenho um câncer que é um linfoma, mas um tipo mais raro, mais agressivo e mais difícil de tratar", escreveu.

Em publicação recente, Constantino afirmou que mantém o otimismo diante do quadro clínico. "Mas estão apenas acrescentando obstáculos para a vitória final, porque eu vou encarar com a cabeça erguida e vou vencer", disse durante o desabafo nas redes.

O comunicador também compartilhou uma mensagem espiritual ao relembrar a Páscoa. "Nesses dias, tenho refletido sobre a importância de acreditar na ressurreição. Em primeiro lugar, precisamos crer que esta vida é uma passagem para algo melhor e que devemos fazer o máximo para buscar Deus e elevar nossa alma ao merecimento do Paraíso."

Desde o início do tratamento, Constantino tem recebido apoio de amigos e seguidores. Mensagens de fé e incentivo têm marcado a repercussão das publicações relacionadas à luta contra o câncer.

A equipe médica responsável pelo caso ainda não confirmou a data do transplante. O procedimento deve ocorrer após novas etapas do tratamento químico, que visam preparar o organismo para receber a nova medula.