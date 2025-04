Reprodução/Instagram O bilionário se preocupa com a queda na taxa de natalidade e pretende ajudar a semear o planeta com "seres humanos com inteligência acima da média".





Elon Musk tem ao menos 14 filhos, que foram gerados com quatro mulheres diferentes. Embora a quantidade de herdeiros chame atenção, o bilionário é bastante criterioso na hora de gerá-los. Prova disso são os relatos das genitoras.







Ao Wall Street Journal , a influenciadora Ashley St. Clair, mãe do caçula, afirmou que o bilionário não queria incluir o próprio nome na certidão do filho. Além disso, teria oferecido 15 milhões de dólares (R$ 88 milhões) e uma pensão de 100 mil dólares (R$ 586 mil) mensais pelo segredo.

A justificativa de Musk seria que era perigoso expor a paternidade, uma vez que ele seria o "número 2, depois de Trump", para ser assassinado. Inicialmente, a norte-americana teria aceitado o acordo. No entanto, voltou atrás quando o filho estava com 5 meses e expôs o caso, em janeiro.

Reprodução/X Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com fortuna de US$ 342 bilhões (cerca de R$ 2 trilhões).









O proprietário do X (antigo Twitter) e da Tesla não nega nem confirma o caso publicamente. Em meio ao processo, a pensão sido reduzida a 40 mil e depois a 20 mil dólares. Segundo o veículo, St. Clair conseguiu um teste de paternidade que apontou que as chances de Elon Musk ser o pai da criança são de 99,9999%.

Outras exigências

As exigências não param por aí: de acordo com o relato, Musk exigia que o bebê deveria nascer de cesariana, acreditando que o parto natural comprima o cérebro do recém-nascido na vagina. O menino também não deveria ser circuncidado.

Mais uma vez, ela não o atendeu. A escritora é judia, e a circuncisão, cirurgia que remove a pele que cobre a glande do pênis, é importante para sua religão. Ela também optou pelo parto normal induzido.

Ainda segundo St.Clair, Elon queria que ela se mudasse o complexo onde vivem outros de seus filhos. A norte-americana recusou. O bilionário construiu uma casa para Shivon Zilis, com quem tem quatro crianças. A cantora Grimes, mãe de outros três de seus bebês, também recusou a mudança.





Os outros relacionamentos e filhos de Elon Musk:



-Justine Wilson, escritora canadense e mãe de 6 filhos de Musk:

Nevada (2002), que morreu logo após o parto;

(2002), que morreu logo após o parto; Os gêmeos Griffin Musk e Vivian Jenna Wilson, (2004); Vivian se identifica como mulher trans, e cortou relações com o pai em 2020;

Os trigêmeos Kai, Saxon e Damian Musk(2006).

-Grimes, cantora canadense que teve 3 filhos com Musk

X Æ A-Xii Musk (2020);

(2020); Exa Dark Sideræl Musk (2021);

(2021); Techno Mechanicus Musk(2023).

- Shivon Zilis, executiva da Neuralink, empresa de Musk, tem quatro filhos com o bilionário

Os gêmeos Strider e Azure Musk (2021);

e (2021); Arcadia Musk (2024);

(2024); Seldon Lycurgus Musk (2025).





O empresário ainda não se pronunciou sobre o filho com St. Clair. Além disso, fontes do jornal acreditam que o número real de herdeiros seja muito maior do que os 14 assumidos, já que ele faz acordos para esconder a paternidade.