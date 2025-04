Divulgação Doechii lança clipe de 'Anxiety'

A rapper Doechii lançou nesta sexta-feira (18) o aguardado clipe de Anxiety , faixa que marcou a estreia da rapper no top 10 da Billboard Hot 100 . O vídeo traz elementos de terror psicológico e inclui uma homenagem ao cantor Gotye, com referências diretas ao icônico clipe de Somebody That I Used to Know .

Com destaque a direção de James Mackel e o uso de elementos visuais de trabalhos anteriores da artista, a abertura mostra Doechii compondo na cama, em uma alusão às sessões Coven Music , de 2019, onde a música foi apresentada pela primeira vez.

Logo em seguida, a narrativa mergulha em uma sequência caótica. Uma equipe da SWAT invade a casa sem motivo aparente, e a rapper tenta escapar de estranhos que a observam. Em meio ao pânico, ela apaga um incêndio na cozinha e sai correndo para dançar na rua, cercada por vizinhos silenciosos.

Na letra, Doechii canta: “Anxiety, keep on trying me/ Feel it quietly, tryna silence me, yeah. Anxiety, shake it off of me/ Somebody’s watching me”. O refrão reforça o clima de paranoia que domina o videoclipe do início ao fim.

A homenagem a Gotye aparece quando dois personagens surgem pintados com formas geométricas, fundindo-se à parede — mesma estética do clipe de 2011. O vídeo original marcou época e chegou ao topo das paradas em mais de 20 países.

Reprodução Gotye





Anxiety teve lançamento oficial nas plataformas em 4 de março, mas já circulava desde 2020, quando viralizou em vídeos no YouTube. O sucesso recente na internet, especialmente no TikTok, impulsionou a faixa ao status de hit global.





Polêmica de Somebody That I Used to Know

Além do impacto visual, o lançamento também reacende uma antiga polêmica. A batida da música é baseada no instrumental de Seville , composição do violonista brasileiro Luiz Bonfá, lançada em 1967 para o filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão .

Em 2011, a família de Bonfá moveu um processo contra Gotye, acusando o artista de uso indevido do trecho sem devidos créditos. O caso foi encerrado com um acordo, que garantiu coautoria ao brasileiro e 50% dos royalties da faixa.

Doechii usou o mesmo trecho de Seville em Anxiety , com Luiz Bonfá sendo creditado na faixa da rapper.

A cantora foi premiada em março como Mulher do Ano no Billboard Women in Music Awards . Em 2025, ela também venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap com Alligator Bites Never Heal .