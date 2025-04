Reprodução: Instagram Gkay realizou procedimento estético com médico das Kardashians

Gkay utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (16), para mostrar o novo procedimento estético que realizou. A influenciadora, que está de viagem nos Estados Unidos, aproveitou o momento para fzer uma harmonização nas mãos.



No stories, a artista detalhou como foi a sessão com o doutor Simon Ourian, que também cuida de nomes famosos - a exemplo das irmãs Kardashians. "O procedimento mal começou (são 3 semanas para o resultado inicial) e já dá para ver a diferença", notou.

A primeira etapa do procedimento consiste em aplicar uma injeção com preenchedores e finalizar com o coolaser. A criadora de conteúdo ainda explicou que também utiliza a técnica no rosto.

"O segundo passo é finalizar com o cool laser, que eu também faço no rosto e o resultado é surreal", aclamou ela. De viagem nos EUA, na última semana, Gkay foi ao Coachella, um dos festivais mais conhecidos do país.