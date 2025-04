Reprodução Tati Barbieri relata surto após tentar cortar álcool e medicamentos

A influenciadora Tati Barbieri revelou nesta semana que sofreu um surto após interromper o uso de álcool e medicamentos de forma repentina. A influencer de 37 anos falou sobre o episódio em interação com seguidores no Instagram, onde relatou ter tido “apagão, falhas de memória e sensação de pânico”. A mudança radical ocorreu no início de 2025, como parte de uma promessa pessoal.

O relato foi feito após a influencer abrir uma "caixinha de perguntas" no Instagram. Tati é empresária, influenciadora digital e casada com o milionário russo Roman Shpigel. A rotina intensa entre compromissos sociais e profissionais agravou os efeitos físicos e emocionais da decisão.

"Resolvi cortar tudo de forma radical e, infelizmente, meu corpo reagiu mal. Cerca de 15 a 20 dias depois, tive um apagão, falhas de memória e uma sensação de pânico misturada com uma leve depressão", contou. A fala gerou repercussão entre fãs e especialistas sobre os riscos de abandonar tratamentos sem acompanhamento médico.

Tati também relatou que o surto aconteceu pouco antes de sua participação no desfile de Carnaval, como musa do Salgueiro. "Deus me livre de me tornar, nessa fase da minha vida, uma pessoa triste, sem sorriso e sem vontade de viver", afirmou.

A influenciadora admitiu que não conseguiu manter o propósito, mas afirmou que pretende retomar o plano de abandonar o consumo de álcool. “Entreguei meu propósito nas mãos de Deus e confessei a Ele que, dessa vez, fui fraca", declarou. Segundo Tati, a ideia agora é adotar um ritmo mais equilibrado.

No mês anterior, Tati ganhou destaque ao organizar uma festa luxuosa para comemorar os 20 anos da filha, Sthefanye Dzevielevski. O evento aconteceu em Balneário Camboriú, com shows de Luan Santana e Dennis DJ, e contou com cerca de 300 convidados.