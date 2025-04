Instagram/@neymarjr Neymar publica registro das filhas Mavie e Helena juntas

Neymar encantou os seguidores nesta quinta-feira (10) ao compartilhar um momento especial de suas duas filhas, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 9 meses.

Na imagem publicada nas redes sociais, as meninas aparecem sentadas no chão de uma sala, brincando com ursinhos de pelúcia e bonecas.

O jogador, de 33 anos, limitou-se a usar um emoji de coração e outro com olhos apaixonados.

Mavie é fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, enquanto Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly.