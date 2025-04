Reprodução/Youtube Jillian Lauren Shriner, mulher do baixista do Weezer, Scott Shriner





Jillian Lauren Shriner, de 51 anos, foi baleada pela polícia e acusada de tentativa de homicídio após autoridades disseram que ela apontou uma arma para policiais que procuravam suspeitos de atropelamento e fuga em um bairro residencial de Los Angeles. (Veja o vídeo abaixo)

De acordo com a NBC News , autoridades atiraram na jornalista e escritora depois dela ter sido instruída repetidamente a largar a arma, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles em um comunicado à imprensa local. Shriner também é esposa do baixista do Weezer, Scott Shriner.

Ela seguiu para casa e foi levada posteriormente a um hospital local com ferimentos sem risco de morte. A jornalista foi autuada enquanto estava internada.

A polícia disse que Shriner não estava envolvido no incidente de atropelamento e fuga e que o tiroteio está sendo investigado pela Divisão de Investigação da Força do LAPD.

Em uma entrevista coletiva na noite de quarta-feira, a detetive Meghan Aguilar disse que não ficou claro no vídeo corporal da polícia o que aconteceu nos momentos antes do tiroteio, ou se ela atirou nos policiais. "Naquele momento, houve algumas ordens dadas, várias ordens para largar a arma, largar a arma, infelizmente isso resultou em um tiroteio envolvendo um policial", disse ela.

Aguilar disse que a câmera corporal da polícia não forneceu "uma visão clara do que ela fez com a arma de fogo" ou disse que "não estava claro se ela atirou nos policiais ou não".

A polícia deve analisar vários vídeos e tentar obter acesso a todas as imagens de câmeras de vigilância da área.

Quando policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram direcionados ao quintal de uma casa onde um dos suspeitos foi visto, eles viram Shriner portando uma arma no quintal de uma casa vizinha, informou o departamento. Depois que Shriner foi baleada e hospitalizada, as autoridades encontraram uma pistola 9 mm em sua casa, disse o departamento.

Um dos suspeitos do atropelamento e fuga foi encontrado, citado e liberado, informou o departamento. Outros dois não foram localizados.