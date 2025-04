Reprodução Datena se confunde ao vivo com nome de repórter e dá bronca no ar

Durante o Primeiro Impacto desta semana, José Luiz Datena confundiu o nome de uma repórter ao chamá-la ao vivo e acabou protagonizando um momento inusitado ( veja o vídeo a baixo ). O jornalista corrigiu a falha, mas aproveitou o equívoco para dar uma bronca pública sobre como a situação deveria ter sido conduzida.

O caso foi exibido ao vivo pelo SBT e viralizou nas redes sociais. O apresentador acreditava falar com Daniele, mas era Nicole quem aparecia no vídeo. A repórter o corrigiu prontamente, gerando a resposta ríspida de Datena.

“Tem certeza que a Daniele tá me ouvindo agora? Você tá me ouvindo, Daniele?”, questionou. Nicole respondeu: “É que eu sou a Nicole. É por isso que eu achei que você tava conversando com outra pessoa.”

Datena então retomou o controle da transmissão, elogiou a profissional, mas também reclamou da correção ao vivo. “Tá bom, Nicole, olha, aqui Nicole, a Daniele... Mas você é ótima. Por gentileza, Daniele, quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama.”

Ele ainda completou com uma orientação sobre como agir diante de erros. “Fala primeiro a notícia que você tem que dar, diz: ‘Olha, vocês se enganaram, eu não sou a Nicole, eu sou a Daniele’. Mais importante a notícia, que o apresentador fica em segundo plano.”

Apesar da bronca, o momento terminou com um pedido de desculpas. “Desculpe a nossa falha. Com certeza. Vamos, vamos, vamos”, finalizou Datena, encerrando o link de forma apressada.