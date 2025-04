Reprodução "Não é uma dinastia", se explicou o bilionário.





Você já se imaginou sendo herdeiro de um dos homens mais ricos do mundo? Essa é a realidade de Jennifer, de 28 anos, Rory, de 25, e Phoebe, de 22. Os três são filhos de Bill Gates, o bilionário e cofundador da Microsoft.





O empresário, de 69 anos, tem uma fortuna avaliada em US$ 101,2 bilhões (cerca de R$ 606 bilhões, na cotação atual). No entanto, engana-se quem pensa que a quantia irá totalmente para seus três herdeiros naturais.



Isso porque Bill Gates afirmou que deixará apenas 1% da herança para o trio. Em em entrevista ao podcast de Raj Shamani, o magnata explicou a decisão: "Eles tiveram uma ótima criação e educação, mas receberão até 1% porque decidi que não seria um favor para eles".

Ana Júlia Costa Bill Gates se separou de Melinda Gates, mãe dos três filhos dele, em 2021.





"Não é uma dinastia. Não estou pedindo para que eles administrem a Microsoft. Quero dar a chance de conquistarem seus próprios ganhos e sucesso, serem significativos e não ofuscados pela incrível sorte e boa fortuna que eu tive", acrescentou o representante da gigante da tecnologia.

E este fato nem mesmo é uma novidade para o trio. De acordo com Gates, os filhos sempre souberam de sua escolha, e que isso não afeta o sentimento com eles: "Você não quer que seus filhos fiquem confusos sobre seu amor e apoio".









Os outros 99% da fortuna acumulada pelo bilionário irão para a Fundação Bill e Melinda Gates, fundada em 2000 pelo casal. A organização filantrópica sem fins lucrativos atua para combater a pobreza, doenças e desigualdade no mundo.

"O maior propósito desses recursos é retornar aos mais necessitados por meio da Fundação - é importante. Eles viram o sucesso da Fundação e estão muito orgulhosos", completou Gates.

Na prática, Jennifer, Rory e Phoebe receberão cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões). O valor representa o 1% da fortuna de US$ 101,2 bilhões do pai. De acordo com a Forbes, a quantia o coloca na 11ª posição do ranking dos mais ricos do mundo.