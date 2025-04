Instagram Virgínia Fonseca surge com look transparente em fotos de nova campanha

A influenciadora digital e dona da marca WePink, Virgínia Fonseca, chocou os seguidores ao compartilhar o look escolhido para a nova campanha da empresa. A loira, conhecida pelo seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, ousou na escolha do modelito.

Em um carrossel de fotos compartilhado no Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo mostrou os bastidores do photoshoot da campanha. Nas fotos, é possível ver que Virgínia optou por usar um tecido transparente rosa, que deixa a pele do corpo exposta.

Na legenda, Virgínia escreve: "Manhã de campanha e to bem animada pra soltar pra vcs logo!!! E SE a gnt soltar essa semana ainda?! Rssss (contém spoiler)".







Nos comentários, os seguidores elogiaram Virgínia. Uma pessoa escreveu: "Deslumbrante". Outra completou: "Não decepciona NUNCA, magnífica." Uma terceira acrescentou: "Um espetáculo de mulher, babo mesmooo".