Reprodução Kim Delaney

A atriz Kim Delaney, de 63 anos, conhecida por séries como Chicago Fire e CSI Miami , foi presa em Los Angeles no último sábado (29). O marido, James Morgan, também foi detido após uma briga que durou dias. Segundo o site TMZ , Kim denunciou James por violência doméstica, mas ele a acusou de tentar atropelá-lo.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles confirmou que o conflito começou na sexta-feira (28). A atriz registrou um boletim de ocorrência contra James, que saiu de casa após a denúncia. No dia seguinte, ao retornar, o homem apresentou um vídeo à polícia.

Nas imagens, segundo o relato, Kim teria tentado atropelá-lo. Diante das acusações, os dois foram levados pelas autoridades. A atriz foi enquadrada por agressão criminosa com risco de lesão corporal grave, enquanto James foi detido por contravenção de violência doméstica.

Kim Delaney construiu uma carreira de sucesso na TV americana, estrelando produções populares desde os anos 1980.

Até o momento, representantes da atriz e do marido não se pronunciaram oficialmente sobre a situação. A polícia segue investigando o ocorrido.