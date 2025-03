Instagram Shantal Verdelho relata doença do filho caçula e faz alerta sobre bronquiolite

A influenciadora digital Shantal Verdelho informou que o filho caçula, Giuseppe, de dez meses, foi diagnosticado com bronquiolite. A empresária compartilhou a situação nesta quinta-feira (27), ressaltando que a doença é a mesma que levou José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca, à internação durante o Carnaval 2025.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Shantal explicou que o bebê está com dois vírus simultaneamente. "Ele está com bronquiolite, mas, se Deus quiser, não vai precisar ser internado. Só que tem um vírus específico que dá bronquiolite, que é o VSR. O Peppe está com VSR e com adenovírus ao mesmo tempo. Tadinho, o bichinho é forte. Só um desses já derruba qualquer um", relatou.

A empresária também contou que os outros dois filhos também adoeceram antes de Giuseppe. "Domenica ficou doente, depois Felippo ficou doente e, agora, Peppe. Provavelmente, um pegou do outro", explicou.

Bronquiolite é uma infecção viral comum em bebês e crianças pequenas, causando inflamação nos bronquíolos. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é um dos principais causadores da doença, podendo levar a complicações graves em alguns casos.

Shantal finalizou incentivando pais e responsáveis a ficarem atentos aos sintomas da bronquiolite e buscarem atendimento médico ao primeiro sinal de complicação.