Reprodução Myra Ruiz critica gravações ilegais de 'Wicked': 'Isso me incomoda muito'

A atriz Myra Ruiz, que interpreta Elphaba no musical "Wicked" no Brasil, criticou a quantidade de espectadores que gravam a peça para postar nas redes sociais. Em uma declaração recente, a artista afirmou que esse comportamento atrapalha a experiência teatral e virou uma ferramenta para gerar conteúdo viral.

A atriz abordou o impacto das filmagens ilegais. "A quantidade absurda de celular [filmando] na plateia, isso me incomoda muito...", disse. Segundo ela, o problema vai além das gravações em si, pois o conteúdo muitas vezes é usado de forma negativa nas redes sociais.

Myra destacou que é contra limitar a reação do público, mas que a filmagem excessiva tem um impacto diferente. "Eu seria a primeira pessoa a falar: 'Não controlem a reação de vocês', mas o que sinto que está acontecendo agora é uma coisa muito forte que tem acontecido nas redes sociais", afirmou.

A atriz revelou que, em algumas sessões, é possível ver diversos celulares gravando a peça desde os primeiros minutos. "Desde o primeiro número que eu entro, a galera aqui assim, assistindo a peça com o celular aqui... e vários", relatou. Ruiz também mencionou que, após as apresentações, já encontrou transmissões ao vivo do espetáculo.

Outro ponto abordado foi a motivação por trás das gravações. "Todo mundo querendo fazer o seu vídeo viralizar no TikTok", criticou. Ela citou que, muitas vezes, esses vídeos são usados para depreciar o musical. "Aí é o hater tentando fazer o vídeo dele viralizar falando mal dos gritos no 'Defying Gravity' para dizer que o 'Wicked' é insuportável".

Myra também alertou para o risco de dar visibilidade a discursos problemáticos. "Aí viraliza o cara que é gordofóbico, que é um monte de coisa, a gente tá dando também palco para isso", afirmou. A preocupação é com a distorção da experiência teatral para gerar engajamento.

Apesar das críticas, a atriz reconhece que trechos pequenos podem ajudar na divulgação da obra. "Trechinhos, se vai filmar, já vai fazer cagada que não é para fazer... tem uns compilados de melhores momentos, acho isso muito legal, acho que isso vende a peça", comentou.

Myra Ruiz encerrou pedindo mais respeito à experiência ao vivo. "Esse cuidado com não postar a peça inteira no TikTok, cara. Não postem, não postem", enfatizou.

Myra Ruiz, interprete de Elphaba na peça de "Wicked" no Brasil, afirma que a quantidade de celulares gravando a peça para postar nas redes sociais a incomoda: “A quantidade absurda de celular [filmando] na plateia, isso me incomoda muito…” pic.twitter.com/jQy6nVJZvq— POPTime (@siteptbr) March 27, 2025