Reprodução Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém veio às redes sociais nesta quinta-feira (27) para relatar que foi diagnosticada com burnout após passar mal e buscar atendimento médico. A artista destacou a importância do cuidado com a saúde mental e incentivando o público a procurar ajuda ao perceber sinais de esgotamento.

Em um vídeo publicado no Instagram, Fafá detalhou os sintomas e o momento em que percebeu que algo estava errado. “Na terça-feira de manhã, eu acordei sem saber direito onde eu tava, com um aperto no peito gigantesco, uma falta de ar, que o ar nem saía, nem entrava. Meu corpo todo tremia, eu tinha um frio absurdo”, afirmou.

A cantora explicou que amigos a acompanharam até o hospital, onde recebeu o diagnóstico. “Graças a Deus tenho amigos, e foram esses amigos que me acompanharam até o hospital para ter esse diagnóstico”, contou. Apesar do susto, afirmou que sua saúde física está em boas condições.

Fafá explicou que o quadro foi resultado de uma soma de fatores emocionais. “Eu sou matizo. Do matizo, mágoas, dores, decepções, manipulações de verdade, omissões, de fatos que me atingem”, desabafou. Segundo a artista, a insistência em ignorar problemas e sentimentos pode levar ao agravamento do quadro.

O atendimento ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu suporte da equipe do Dr. Roberto Kalil. “Foi ele que disse: ‘Minha filha, você tá com uma série de coisas, mas nada é físico. Para mim, é bom que faça um check-up, mas é uma somatização. Se cuide que o resto se cuida’”, relatou.

A artista também agradeceu o apoio da família, amigos e fãs. “Vocês não sabem da importância que foi esse abraço carinhoso, aplaudida de pé, no espetáculo de piano, voz, duas guitarras e muita emoção. A cada um de vocês, eu agradeço e agradeço sempre”, disse.

No fim do vídeo, Fafá fez um alerta sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. “Por favor, se cuidem, cuidem da saúde mental e não pensem duas vezes a qualquer sinal de esgotamento. Procurem ajuda médica”, aconselhou.