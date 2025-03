Reprodução/Instagram Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco contou que perdeu a chance de conhecer Post Malone após um vídeo íntimo vazar nas redes sociais. O artista explicou que o vazamento causou o cancelamento de um contrato profissional com uma marca de uísque que o levaria ao encontro do astro internacional no Brasil.

A revelação aconteceu durante participação no podcast Flow , onde Lucas detalhou o caso. O cantor disse que gravava um vídeo durante o banho para interagir com os seguidores, mas acabou mostrando a genitália sem perceber. A gravação foi publicada e viralizou rapidamente.

"Estava pelado, até então, não tive a malícia de colocar uma cueca. Coloco o celular lá e, enquanto tomo banho, vou falando. Isso gera intimidade com as pessoas, proximidade", afirmou o cantor ao explicar a dinâmica do vídeo.

Lucas contou que o vazamento aconteceu quando se afastou da câmera para mostrar o shampoo e o condicionador usados. "Para piorar a situação, eu ainda dei uma lavada [no pênis] porque [não percebi]. Com a mão molhada mesmo, coloquei avançar e postei", relembrou.

O cantor revelou que o impacto foi imediato e ele só percebeu o que havia ocorrido após uma reunião. "Fui para uma reunião importante, o meu irmão me ligando sem parar, quando saí, me falaram", disse Lucas.

O vídeo comprometeu um trabalho fechado com uma marca de uísque, que previa a participação no show de Post Malone no dia seguinte ao vazamento. "Ia fazer um trampo para ver o show do Post Malone e até conhecê-lo, sou muito fã, dizem que ele é um cara muito especial", contou.

O sertanejo lamentou a decisão da empresa, que optou pelo cancelamento por causa do vídeo. "Os caras falaram: 'Se fosse semana que vem, beleza, mas o evento é amanhã'. Mas era uma marca de uísque, eu não concordei. O que tem a ver eu aparecer pelado?", questionou.

Lucas ainda brincou sobre o episódio e revelou ter criado a própria marca de cuecas após o ocorrido. "Comecei a criar minha marca de cueca e agora só tomo banho de cueca", disse o cantor, que garantiu que publicaria o conteúdo no OnlyFans se tivesse sido intencional.