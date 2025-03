Reprodução Instagram - 20.3.2025 Suzana Busanello

Conhecida pela atuação no jornalismo televisivo, Suzana Busanello usou as redes sociais na última quarta-feira (19) para contar aos espectadores que não faz mais parte do time de jornalistas do SBT, emissora da família Abravanel. Segundo ela, o canal optou por demiti-la.





"É com esse sorriso que encerro o meu ciclo no SBT. Profissionalmente, a Suzana que chegou por aqui ano passado, sem dúvidas não é a mesma que se despede neste momento. Mais do que uma experiência, trabalhar aqui me (re)construiu como profissional", começou ela, que entrou na empresa após uma passagem na CNN Brasil.





"Me fez evoluir como pessoa e ter cada vez mais certeza que tudo pode mudar, menos a minha essência. Conheci colegas e profissionais que admiro e por trás de todos os bastidores, seja no estúdio, na sala de maquiagem, na redação ou pelos corredores, construí amizades que levarei para a vida, assim como deixei um pouquinho de mim e da minha leveza na correria do dia a dia", acrescentou.





Agradecimento

A jornalista ainda agradeceu ao carinho dos telespectadores que a acompanhavam na antiga emissora. "Depositei toda a minha intensidade, que não é pouca, para ser uma profissional melhor a cada dia e o reflexo desse esforço é o carinho de centenas de telespectadores que hoje também me acompanham por aqui. E genuinamente? Isso não tem preço", detalhou.





"Mas me pego novamente refletindo sobre as mudanças de vida que sempre encarei e dos limites que ultrapassei, mesmo sabendo que não seria fácil. Cheguei em São Paulo em setembro de 2022, sem conhecer ninguém, muito menos a cidade, para começar uma vida totalmente do zero", prosseguiu.





Suzana ainda contou aos fãs que, embora já tenha tido outras experiências profissionais temporárias, esta demissão foi diferente para ela. "Sempre trabalhei com contratos temporários ou como freelancer. E pela primeira vez, em 28 anos, encaro um desligamento/corte", contou.





"A sensação é diferente, confesso. Mas um sábio um dia disse que 'o tamanho dos seus sonhos é determinado pelo tamanho da sua fé, coragem e esforço'. Deus sabe de tudo e assim seguiremos. Com todo meu amor: Muito obrigada pela sua companhia de sempre, um beijo grande e nos vemos em breve", finalizou.