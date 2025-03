Reprodução/Max Glória Perez

A renomada autora de novelas Glória Perez, de 76 anos, conhecida por obras como O Clone (2001) e Caminho das Índias (2009), usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, 17 anos, que tem chocado o país. Em um post no Instagram, Glória expressou solidariedade à família da jovem e criticou a condução da investigação policial.

"Toda a solidariedade ao pai, à família da menina Vitória – que, depois de perder a filha de maneira tão brutal, ainda tem que ouvir essa 'confissão' cínica, montada de maneira a proteger o assassino das qualificadoras", escreveu a autora. Glória Perez questionou a versão de que Maicol dos Santos seria o único responsável pelo crime. "Não, ele não matou sozinho. Que a polícia não dê o caso por encerrado, nem permita que joguem embaixo do tapete todas as crueldades cometidas contra a garota", afirmou.





A autora tem uma história pessoal marcada por um drama semelhante. Em 1992, sua filha, Daniella Perez, então com 22 anos, foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua, seu colega de elenco na novela De Corpo e Alma (Globo), em conluio com a então esposa, Paula Thomaz, hoje com 53 anos. O crime comoveu o país e deixou marcas profundas na vida de Glória, que desde então tem se engajado em causas relacionadas à justiça e ao combate à violência.

O caso de Vitória Regina ganhou destaque nacional após detalhes chocantes da investigação virem à tona. A jovem foi encontrada morta após desaparecer em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. A confissão de Maicol dos Santos, apontado como principal suspeito, tem sido alvo de questionamentos por parte da própria família da vítima, que pede uma apuração mais aprofundada.