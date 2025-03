Instagram Debby Lagranha

A atriz Debby Lagranha, conhecida por seu papel em Xuxa e os Duendes , deixou os fãs intrigados nesta quarta-feira (19). A comunicadora compartilhou uma foto em clima de romance com o influenciador Gustavo Farias. O que chamou atenção foi o fato da artista ter se separado há cerca de dois meses do empresário Leandro Amieiro.



Na postagem feita no feed do Instagram, Debby foi minimalista na legenda e escreveu apenas: "Inesperadamente esperado 🌻🚙". Na foto, ela aparece abraçada com Gustavo, sorrindo e olhando para seu rosto. Ele a segura pela cintura, retribuindo o olhar.

Gustavo, por sua vez, respondeu à publicação dizendo: "Você é o meu girassol! 🤍🌻".



Nos comentários, os seguidores logo apontaram um possível affair da atriz com o influencer. Uma pessoa escreveu: "Esse povo supera com uma facilidade!". Outra acrescentou: "Separada não deve nada a ninguém, tem mais é que ser feliz👏". Uma terceira afirmou: "Ah cara... viver bem, feliz e leve não tem preço! Olha o brilho desse olhar, o peso que tem essa foto! Só sejam felizes! @gufarias cuida muito bem da minha Best pq ela é nossa 😍".



Mesmo com os rumores de um novo relacionamento, a ex-atriz mirim não oficializou a relação. O Portal iG entrou em contato com a assessoria da artista, mas ainda não recebeu um retorno.

Término

Debby Lagranha anunciou no dia 25 de janeiro o término de seu relacionamento de 15 anos com o empresário Leandro Amieiro. Atualmente veterinária, a ex-atriz mirim destacou que a decisão foi tomada em comum acordo e sem ressentimentos.

Em publicação nas redes sociais, Debby explicou os motivos da separação. "Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos", afirmou.

Debby ressaltou que mudanças fazem parte da vida e garantiu que a transição para essa nova etapa ocorreu de forma madura. "A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos", declarou, agradecendo o apoio recebido.

O casal começou a relação em 2009, quando ambos estavam na faculdade. Em 2013, Debby engravidou da primeira filha, Maria Eduarda, e oficializou a união com Leandro. O segundo filho, Arthur, nasceu em 2021.