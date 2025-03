Reprodução Instagram Daniela Fagundes e Roberto Setubal

Na última terça-feira (4), Roberto Setubal, copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a ex-mulher Daniela Fagundes. Ameaça e injúria seriam os motivos para que o banqueiro buscasse a polícia.





A reportagem do iG Gente procurou a Polícia Civil de SP, que confirmou a ida do banqueiro no 14° Distrito Policial (Pinheiros) para narrar o caso. Segundo o órgão do sistema de segurança pública, o episódio ocorreu na zona sul da capital e foi registrado como vias de fato, ameaça e injúria.





Roberto teria se encontrado com Daniela para ver a filha, fruto da antiga relação entre eles, na última terça-feira (4), quando afirma ter sido agredido pela ex-companheira. A 15° Distrito Policial (Itaim Bibi) está investigando o caso.





Outra acusação

Antes do BO registrado na última quarta-feira (4), o banqueiro teria aberto outro boletim de ocorrência por injúria, em fevereiro. O motivo deste primeiro registro seria a dificuldade em ver a filha. Roberto diz ter sindo xingado por Daniela e impedido de ver a criança. As informações são da colunista Mônica Bérgamo, da "Folha de S. Paulo".





Segundo a colunista, o copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco alegou também que, "no acordo de divórcio", há uma determinação para que Daniela não se aproxime dele em menos de 500 metros caso a filha deles não esteja presente. Os dois se separaram em dezembro de 2024.





Exposição virtual

O BO desta terça-feira (4) aconteceu logo após uma série de exposições feitas por Daniela nas redes sociais. A ex de Roberto alega ter sido traída pelo antigo companheiro e também afirmou que foi ameaçada por um homem, que também teria sido traído. O rapaz que teria ameaçado Daniela seria ex da atual namorada de Roberto Setubal.





"O homem está me ligando dizendo que o Roberto vai ver o que é se envolver com mulher casada. Eu não sei quem é esse homem. Eu não tenho culpa de nada disso, pelo amor de Deus. Esse homem é louco", diz ela em um dos vídeos, que foram apagados logo após a postagem.





O iG Gente não conseguiu contatar Roberto Setubal. Enviamos mensagem para Daniela Fagundes, mas não tivemos retorno. O espaço segue aberto para manifestações de ambos.