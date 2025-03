Foto: Divulgação / Deezer Lady Gaga alcança o topo do streaming com novo single 'Abracadabra'

Os fãs de Lady Gaga no Ceará, conhecidos como "little monsters", ganharam mais um motivo de orgulho com a criação de um mural dedicado à diva pop na cidade do Crato, localizada na Região do Cariri. O grafite representa várias faces da cantora.

A arte chamou tanta atenção que logo foi compartilhada pela própria Lady Gaga nas redes sociais, sendo incluída no site oficial da artista como parte da divulgação de seu novo álbum, Mayhem, que será lançado na próxima sexta-feira, 7 de março.





O mural é assinado por Wanderson Petrova. As recentes influências de lançamentos como Abracadabra, Disease e Die With Smile (em colaboração com Bruno Mars) foram as fontes de inspiração para o artista, já que foram retratadas nas ilustrações.

Além de seu trabalho com figuras públicas, Wanderson Petrova também retrata as pessoas da sua própria comunidade nas obras.