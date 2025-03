Instagram Mariana Goldfarb mostra detalhes de fantasia usada na Grande Rio

A modelo e ex-esposa do ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, utilizou as redes sociais nesta Quarta-Feira de Cinzas (5) para mostrar os detalhes da fantasia que usou durante o desfile da Acadêmicos da Grande Rio, no Rio de Janeiro.

A musa, que foi um dos destaques da escola de samba na última terça-feira (4). O enredo deste ano foi "Pororocas Parawaras — As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", uma homenagem ao Pará. Além de Mariana, o desfile marcou a despedida de Paolla Oliveira da escola, local em que esteve por sete anos.

Nas imagens, é possível ver a preparação da musa antes do desfile na Marquês de Sapucaí, além de detalhes de sua roupa, que exibia um grande adereço de penas em tons de verde água, além de muito brilho.





Nos comentários, os seguidores elogiaram a modelo. Uma pessoa escreveu: "Deusaa, Mari tão lindo ver sua entrega, sua dedicação… você esta plena e livre para expressar sua melhor versão". Outra disse: "Você estava incrível meu amor! Pensando bem, você sempre é, mas ontem você brilhou para todo mundo ver!"