Valdenice Nunes, mãe de Whindersson , utilizou as redes sociais para comentar a respeito da ausência do filho. Em fevereiro, o criador de conteúdo se internou voluntariamente em uma clínica psicológica .

"Vem logo, meu amor, estamos te aguardando", escreveu ela em uma publicação realizada na última terça-feira (4). Essa não é a primeira vez que a matriarca lamentou o atual estado do youtuber nas redes sociais.

Em um outro momento, Valdenice postou uma foto ao lado de Nunes e disse: "Filho, nós te amamos. Volta logo. Queremos vc aqui conosco e muita gente quer sorrir com você". Além dela, o pai do influenciador também se pronunciou nas redes sociais.

"Todos os lugares que eu for e tiver a oportunidade de falar isso, sempre vou falar: Você é muito cuidadoso, carinhoso e preocupado com as pessoas ao seu redor e isso sempre me deixa muito feliz. Whindersson, logo logo estará bem, porque tem uma família que o ama. Parabéns por ser essa pessoa que é", escreveu Hidelbrando Batista na última segunda-feira (3).