Reprodução: Instagram Geisy Arruda

Geisy Arruda utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (5), para comentar a respeito do fim das comemorações carnavalescas . A artista abriu o álbum de fotos e repercutiu o feriado.



"Acorda, menina! Passa o batom vermelho se veste de Juma e vai para luta! Sobrou alguém aí neste Carnaval? Oie? Tem aí?", escreveu ela na legenda da publicação. Nos registros, ela aparece com um biquíni de oncinhas em referência à personagem de Pantanal.

Nos comentários da publicação, os internautas aclamaram os cliques. "Simplesmente linda", enalteceu uma usuária. "Linda e musa. Belíssima foto", acrescentou um segundo. "Sua beleza é encantadora, Geisy", disse um terceiro.

"Sempre no luxo!", elogiou um quarto. "Toda perfeita e linda", complementou um quinto. Em suas redes sociais, Arruda publica fotos e vídeos do dia a dia. A influenciadora, assim como Andressa Urach, se jogou no mundo do conteúdo adulto e possui uma conta em sites +18, como o Privacy e o Onlyfans.