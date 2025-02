Reprodução Fernanda Torres participa do "Good Morning America"

A atriz Fernanda Torres compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (12) que estava na Times Square, em Nova York. O registro foi feito durante a participação no programa Good Morning America , um dos talk shows mais populares dos Estados Unidos. A aparição acontece em meio ao sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", que rendeu à atriz um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar.

A entrevista no programa da ABC é um dos passoas da campanha da atriz para arrecadar votos para o Oscar 2025. Nos últimos meses, Fernanda também foi convidada do Jimmy Kimmel Live! e do Live with Kelly and Mark.

No Instagram, a atriz publicou imagens dos bastidores da gravação. A data de exibição do episódio ainda não foi divulgada.

Reprodução Fernanda Torres participa do "Good Morning America"





Reprodução Fernanda Torres participa do "Good Morning America"





Reprodução Fernanda Torres participa do "Good Morning America"





Nos comentários, seguidores celebraram o reconhecimento da artista. “Ela não merece o Oscar, o Oscar que merece ela”, escreveu um fã. Outro destacou a emoção do momento: “Já não existem mais elogios que eu consiga fazer pra alegria que essa mulher e esse filme nos trazem”.

Simplesmente Fernanda Torres parando para atender paparazzi na saída dos estúdios da ABC, após a gravação do "Good Morning America". pic.twitter.com/q0PMVFJ16Z — PAN (@forumpandlr) February 12, 2025





A performance de Fernanda em "Ainda Estou Aqui", onde interpreta Eunice Paiva, tem sido amplamente elogiada. Além do prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, ela conseguiu a histórica indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.

O filme, dirigido por Walter Salles, também está entre os favoritos na categoria de Melhor Filme Internacional. Segundo a Variety, "Ainda Estou Aqui" lidera as apostas para levar a estatueta na cerimônia do dia 2 de março.