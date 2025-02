Reprodução/Instagram Anitta

A cantora Anitta revelou que nunca usou ayahuasca ao responder perguntas de fãs nos stories do Instagram. A cantora explicou que tem histórico de esquizofrenia na família e, por isso, evita a bebida alucinógena. Apesar disso, afirmou ser favorável ao autoconhecimento e ressaltou que cada pessoa deve avaliar se a prática é adequada.

"Não, gente, nunca tomei ayahuasca, embora muita gente pense. Temos casos de esquizofrenia em minha família, então não acho que seja indicado para mim", afirmou. A artista destacou que a substância pode trazer benefícios para algumas pessoas, mas não é recomendada para todos.

No bate-papo, Anitta contou que busca autoconhecimento por outros meios. "Eu já tive várias revelações, várias visões, experiências sobrenaturais apenas com respiração, meditação profunda, bem focada e longa", disse.

A artista também ressaltou a importância de se aprofundar no autoconhecimento sem a necessidade de substâncias externas. "Acredito verdadeiramente que se você mergulha no autoconhecimento com profundidade, com vontade de realmente mudar e conhecer seu outro lado, você consegue", declarou.

Anitta já compartilhou em entrevistas anteriores o interesse por espiritualidade e técnicas de meditação.