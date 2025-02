Reprodução Cantora Jéssica Rodrigues acusa Ximbinha de assédio sexual e divulga prints

A cantora Jéssica Rodrigues, ex-parceira musical de Ximbinha, denunciou o cantor por assédio sexual. A artista trabalhou por cinco anos na banda do músico e deixou o grupo no fim de janeiro. Segundo ela, as investidas aconteciam por mensagens, ligações e pessoalmente. "O interesse dele não era apenas profissional", afirmou.

Em entrevista ao SBT, Jéssica apresentou prints de conversas e relatou episódios de assédio. De acordo com a cantora, o comportamento do artista incluía ligações insistentes e mensagens de teor inapropriado em qualquer horário do dia.

Reprodução/SBT Prints apresentador pela cantora

"Havia muitas ligações, ele falando que estava no banheiro pensando em mim e até no carro, quando estávamos no carro ele falava que estava excitado, esse tipo de coisa", declarou Jéssica.

Mensagens exibidas pela cantora mostram Ximbinha enviando frases como "amor da minha vida, você é tudo o que eu quero" e "eu estou no teu portão, na tua casa". Em outra conversa, de madrugada, ele questiona: "que quarto você está?".

Jéssica afirmou que tentava evitar o contato e recusava atender ligações. "Não atendia porque sabia que não era para falar sobre trabalho", explicou. Segundo ela, ao perceber a rejeição, Ximbinha começou a afastá-la da banda. "Ele começou a me tirar da banda quando viu que não ia conseguir o que queria. Alegaram coisas. Mas no fundo iam abafar o caso".

A cantora disse que não denunciou antes por medo de perder o emprego e ficar sem sustento. "Sou mãe solo, ajudo a família, o emprego era 100% do meu sustento. Virou um pesadelo", desabafou.

Jéssica, no entanto, decidiu expor a situação e buscar medidas legais. "Por muito tempo me calei, senti medo, vergonha, até culpa pelo que me aconteceu. Eu estou aqui com provas, aguentei muito tempo pelo emprego. Quero dizer para todas as mulheres que passam por isso: não tenham medo de denunciar, vocês não estão sozinhas".

A defesa de Jéssica já tomou providências jurídicas. Ao Portal iG , assessoria de Ximbinha nega as acusações. Segundo a nota, a cantora fez parte de dois projetos liderados por Ximbinha e, ao longo dos anos, sempre manteve uma relação de amizade com o produtor.

A equipe do guitarrista também classificou as acusações como "inverídicas" e sustentou que as mensagens apresentadas por Jéssica estariam fora de contexto, com o objetivo de prejudicar a imagem do artista. "Percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público", afirmou o comunicado.