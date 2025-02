Instagram Andressa Urach no Instagram

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach publicou um vídeo nas redes sociais em que anuncia 12 mulheres trans como obreiras de uma nova igreja que pretende inaugurar. A loira afirmou que o grupo atuará no projeto religioso com o objetivo de "ganhar almas para Jesus".

O anúncio foi feito após a divulgação de um novo conteúdo adulto produzido com as mesmas mulheres, além do ex-namorado e outro convidado. "Algumas meninas dessa gravação vão ser obreiras na minha igreja! Vamos juntas ganhar almas para Jesus", escreveu a ex-vice-Miss-Bumbum na legenda do vídeo.

Na publicação, Andressa afirma que o trabalho da igreja será levado a sério. "Vamos entrar na casa das pessoas e fazer todo mundo feliz", disse. Em outro momento do vídeo, declarou que todas um dia iriam "morar no céu".

Além do projeto religioso, a influenciadora revelou que busca um reconhecimento internacional para o conteúdo adulto gravado com as mulheres trans. "Queremos ser a maior gravação digital com criadoras trans já feita! É um orgulho participar de algo tão inclusivo e inovador. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento histórico. Vamos juntos quebrar barreiras!", escreveu.

Diante de críticas, Andressa usou os stories para rebater comentários negativos e afirmou que não se preocupa com opiniões alheias. "Sabe por que Deus é bom comigo? Porque sou o tipo de pessoa que não fico cuidando da vida dos outros", disse.

A influenciadora também destacou que foca no próprio crescimento pessoal e profissional. "Pessoas prósperas, que são empresárias, bem-sucedidas, falam de negócios, de futuro. Pobres de espírito é que costumam falar dos outros", completou.