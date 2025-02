Instagram Virgínia ganha buquê de flores do Zé Felipe

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca recebeu um buquê de rosas-vermelhas e um bilhete apaixonado do marido, o cantor Zé Felipe, na última sexta-feira (7). A influenciadora compartilhou o presente nas redes sociais e se declarou ao cantor.

O presente veio após a loira retornar de uma viagem profissional ao Paraná, em que promoveu uma live para divulgar produtos de beleza.

No bilhete escrito à mão, Zé Felipe elogiou o desempenho de Virginia na transmissão ao vivo. “Meu amor, vocês mandaram muito bem na live! Tenho orgulho da mulher foda que você é! Te amo demais! 2025 é nosso!!! Zé Felipe”, declarou o cantor.

A dona da WePink não perdeu tempo e publicou uma foto segurando as flores: “Cheguei no avião e tem flores. Te amo, Zé Felipe”, marcando o perfil do marido. Pouco depois, postou uma selfie com o buquê e comentou que estava voltando para casa, em Mangaratiba (RJ).

O casal está junto desde junho de 2020 e oficializou a união em março de 2021. Desde então, construíram uma família com três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.