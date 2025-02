Reprodução/Divulgação Emilia Perez

O polêmico filme francês "Emilia Pérez" foi o vencedor do prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2025, superando "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O evento ocorreu na noite de sexta-feira (7). O longa brasileiro, estrelado por Fernanda Torres, segue entre os cotados para a premiação da Oscar.

Mesmo sem a vitória, "Ainda Estou Aqui" continua bem avaliado entre críticos e público. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a ditadura militar no Brasil dos anos 1970. A trama acompanha a luta de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, para descobrir o paradeiro do marido, Rubens Paiva, desaparecido após ser levado por militares.

O enredo mostra a reconstrução da protagonista e os desafios enfrentados na busca por respostas. Selton Mello interpreta Rubens Paiva. O filme tem sido elogiado pela sensibilidade ao abordar a memória política do país.

Já "Emilia Pérez", dirigido pelo francês Jacques Audiard, lidera as indicações ao Oscar 2025. O musical em espanhol tem como protagonistas Karla Sofía Gáscon, Zoe Saldaña e Selena Gomez. Com 13 indicações ao prêmio da Academia, disputa tanto a categoria de Melhor Filme Internacional quanto a de Melhor Filme.

Karla Sofía Gáscon concorre ao Oscar de Melhor Atriz, enfrentando Fernanda Torres, que busca a estatueta pelo papel em "Ainda Estou Aqui". A disputa acirrada aumenta a expectativa para a cerimônia, que ocorrerá em março.

A vitória de "Emilia Pérez" no Critics Choice Awards reforça sua posição como um dos favoritos da temporada. No entanto, as recentes polêmicas envolvendo a atriz principal do filme podem ter minado a performance do longa na premiação.